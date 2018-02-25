الجزائر استثمرت 2 مليار دولار على البيئة

أخبار الوطن
25 فبراير 2018 () - واج/س.أ
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 تقدر القيمة الإجمالية للاستثمارات التي وجهت  لقطاع البيئة خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و 2017 بأكثر من 2 مليار دولار, حسب ما صرحت به اليوم الأحد بالجزائر العاصمة وزيرة البيئة و الطاقات  المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي.

و أوضحت زرواطي خلال محاضرة وطنية حول عرض الإستراتيجية الوطنية  للتسيير المدمج و تثمين النفايات, أن هذا الغلاف المالي سمح بتمويل انجاز   1200 مشروع في إطار تطبيق جزء هام من مخطط تثمين النفايات في آفاق 2035 .

و ذكرت الوزيرة انه في اطار معالجة إشكالية النفايات تم استحداث آليتين  تنفيذيتين و هما البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية و المخطط الوطني  لتسيير النفايات الخاصة, مضيفة ان هتين الآليتين قد سمحتا بالتكفل بتسيير و  مراقبة و التخلص من النفايات باستعمال تقنيات عصرية تستجيب للمقاييس  الايكولوجية العالمية.

و بفضل هتين الآليتين تم القضاء على أكثر من 2000 مفرغة فوضوية على المستوى  الوطني من أهمها مفرغة واد السمار (الجزائر العاصمة) و التي تم تحويلها الى  حديقة حضرية و كذا انجاز 177 مركز تقني لردم النفايات المنزلية و 38 مركز أخر لطمر النفايات الداخلية.

كما سمح البرنامجين-حسب قولها- من إنشاء 47 مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و  تجاري و كذا 16 مركز لفرز النفايات المنزلية و 5 مراكز لجمع النفايات. 

و تهدف هذه الانجازات إلى التكفل ب13 مليون طن من النفايات  المنزلية سنويا منها أكثر من 7 مليون طن من النفايات القابلة للاسترجاع ما  يمثل "خزان معتبر للاستثمار".

و على صعيد أخر, افادت السيدة زرواطي أن كمية النفايات الخاصة المخزنة مند  2016  تقدر ب 2ر3 مليون طن, علما ان كمية النفايات التي يمكن استرجعها سنويا  تقدر ب 330 ألف طن خاصة الزيوت المستخدمة و البطاريات و العجلات المستعملة بالإضافة الى النفايات الخاصة بالآلات الكهرو منزلية و الالكترونية.

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