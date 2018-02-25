استحوذت شركة جيلى الصينية على 9.7 في المائة من شركة دايملر إيه جي مالكة علامة مرسيدس بنز مقابل تسعة مليارات دولار أمريكي في صفقة تعكس توسع جيلي في سوق السيارات الأوروبية المتميزة



وتخطط دايملر الألمانية وشريكتها الصينية بايك لاستثمار نحو ملياري دولار في مصنع متطور في الصين، في تعزيز للعلاقة بينهما مع قيام جيلي المنافسة بانقضاض مفاجئ على شركة صناعة السيارات الألمانية.



وقالت بايك في إشعار لبورصة هونج كونج، بتاريخ يوم الجمعة وأكدته دايملر يوم الأحد، إن الشركتين ستستثمران 11.9 مليار يوان (1.88 مليار دولار) في تحديث مصنع لإنتاج سيارات مرسيدس-بنز بما في ذلك سيارات كهربائية.



وقال رئيس مجلس إدارة جيلي الصينية لصناعة السيارات في وقت متأخر يوم الجمعة إنه اشترى حصة بنحو عشرة في المئة في دايملر في رهان بتسعة مليارات دولار على احتمال الوصول إلى تكنولوجيا الشركة المالكة لمرسيدس-بنز.



وتشكل تلك الخطوة تحديا لدايملر حيث لديها مع شريكتها الصينية بايك موتور تحالفا صناعيا لتطوير سيارات وشاحنات مع رينو-نيسان التي تملك حصة قدرها 3.1 في المئة في دايملر.