ارتفعت نسبة التضخم، خلال شهر جانفي الماضي، بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر 2017، أما معدل التضخم لنفس الشهر على أساس سنوي (منذ شهر في فيفري 2017 إلى غاية جانفي 2018) فقد بلغت نسبته 5.2 في المائة مقارنة بـ12 شهرا التي سبقتها (2016)، وفق ما نقلته، أمس، وكالة الأنباء الجزائرية عن الديوان الوطني للإحصائيات.

وعرفت أسعار السلع الغذائية، خلال شهر جانفي مقارنة بشهر ديسمبر، انخفاضا بنسبة 0.9 في المائة، وانخفضت أسعار المواد الفلاحية بنسبة 2.3 في المائة واللحوم البيضاء بنسبة 6.6 في المائة.

لكن بالمقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 0.5 في المائة، والفواكه الجافة بـ2 في المائة، الوقود ارتفع بـ17 بالمائة.

أما أسعار الخدمات فهي الأخرى واصلت في منحاها التصاعدي وسجلت ارتفاعا خلال نفس الفترة بـ1.8 في المائة، كتكاليف النقل التي ارتفعت بـ6.7 في المائة والاتصالات بـ3.2 في المائة.

يذكر أن قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم بـ5.5 بالمائة.