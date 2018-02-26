استفادت ولاية تمنراست من ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء لضمان تزويد سكان قرى آراك ومولاي لحسن وأمقيد بالطاقة الحيوية.

وتندرج هذه المنشآت الكهربائية الجديدة في إطار البرنامج التكميلي الخاص بالولاية ، حيث وضعت السلطات الولائية أمس الأحد، بحضور الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة شاهر بولخراص حجر الأساس لمحطتي آراك ومولاي لحسن على بعد 400 كلم و 270 كلم على التوالي عن مقر الولاية .

وستساهم تلك المشاريع الطاقوية فور دخولها حيز الخدمة في القضاء نهائيا على معاناة سكان تلك القرى المعزولة الذين كانوا يتزودون بهذه الطاقة الحيوية عن طريق مولدات تقليدية ، كما أوضح والي تمنراست جيلالي دومي .

ومن جهته ذكر الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء و الطاقات المتجددة أن الوحدات الثلاث هي قوة إجمالية لـ 7 ميغاوات والتي تطلبت تكلفة مالية تتجاوز 2 مليار دج ، التي سيتم تجسيدها في آجال تسعة أشهر .

وستضمن تلك المحطات الكهربائية الجديدة تلبية كل احتياجات هذه المناطق بالكهرباء بما فيها النشاطات المختلفة إلى جانب توفير أكثر من 140 منصب شغل دائم لفائدة شباب المنطقة.

ومن جهته أوضح رئيس الفرع البلدي بآراك دهيمي العيد أن هذه الوحدات الطاقوية ستساهم في دفع التنمية المحلية و مساعدة سكان هذه المناطق النائية على الاستقرار من خلال استحداث أنشطة مختلفة .