كشفت نتائج دراسة تم إعدادها في إطار التعاون الثنائي بين وزارة البيئة و الطاقات المتجددة و الاتحاد الأوروبي عن وجود العديد من الاختلالات و النقائص في مجال تسيير النفايات بالجزائر.

و تم عرض نتائج هذه الدراسة ،أمس الأحد، من طرف رئيس المجموعة الألمانية - البريطانية (جيز- آي) شريف عريف و ذلك خلال ندوة وطنية جمعت خبراء في مجال الرسكلة و تثمين النفايات.

وأوضح عريف غياب آليات اقتصادية ناجعة لتشجيع نشاط جمع النفايات ومعالجتها، سيما النفايات القابلة للاسترجاع ، و ذكر مواد التعليب والتغليف و الزيوت المستعملة و كذا نفايات المنتجات الإلكترونية و الكهرومنزولية و غيرها.

و أشار ذات المتحدث إلى غياب مقاربة "تكلفة/نجاعة" في تسير هذا القطاع و كذا انعدام شبه كلي لهذه الخدمات .

وقال عريف أن قطاع تسيير النفايات حاليا بحاجة ماسة و مستعجلة لجعله أكثر مهنية واحترافية لاحتواء التداعيات السلبية للفراغات التي يعرفها على البنى الاقتصادية و البيئية و الاجتماعية للبلاد.