لقيت طفلة في الثالثة من العمر اليوم الإثنين، حتفها متأثرة بحروق من الدرجة الثالثة نتيجة حريق شب بمسكن بحي "سيدي عمر" وسط مدينة سيدي بلعباس، حسب ما علم لدى مصدر طبي.

وكشف ذات المصدر، أن الطفلة تم إجلاؤها مساء أمس الأحد، من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي "عبد القادر حساني" لعاصمة الولاية لتلقي العلاج حيث كانت تعاني من حروق من الدرجة الثالثة وتوفيت على إثرها لتنقل إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت مساء أمس، من أجل إخماد حريق مهول نشب بهذا البيت الفوضوي حيث تم إسعاف الضحية وهي في حالة حرجة ونقلها إلى المستشفى وكذا منع انتشار النار إلى باقي البيوت المجاورة.

وأشار نفس المصدر، إلى أنه تم تسخير في إطار هذا التدخل 25 عونا للحماية المدنية وثلاث شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف.

وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث. ومن المرجح أن يكون سبب اندلاع النيران حسب التحريات الأولى إلى حدوث شرارة كهربائية وفق مصالح الحماية المدنية.