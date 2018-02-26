أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون أنه سيُرفع الحظر عن " الويفي" في الحافلات والقطارات.

وخلال استضافتها في منتدى الإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، أرجعت فرعون سبب وقف خدمة "الويفي" بحافلات نقل المسافرين التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات إلى موانع أمنية، مؤكدة أنه قد أصبح بوسع المؤسسات الصغيرة الاستثمار في المجال.

وأشارت المتحدثة أنه ستُعتمد تقنيات تحدد هوية المستخدمين لشبكة "الويفي".

في المقابل، أوضحت الوزيرة في ذات الصدد أن إيقاف سلطة الضبط لمشروع "الويفي" في الأماكن العمومية مرده أسباب تقنية قد تتسبب في مشاكل أمنية.

من جانب آخر، أعلنت فرعون عن الشروع في ربط المؤسسات العمومية بالقمر الصناعي "ألكوم سات" قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة أن المقرات الرئيسية للمؤسسات العمومية سيتم ربطها بالقمر الصناعي الجزائري مع إعطاء الاولوية لوزارتي التربية والصحة.