ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" نقلا عن موقع أ.بي.سي إشبيلية أن رياض بودبوز، نجم منتخب الجزائر، كان مطلوبا من إنتر ميلانو في سنة 2013.

وأكد بودبوز أن الاتصالات كانت موجودة، غير أنها لم تكلل بالنجاح، وهو ما جعله ينتقل بعد ذلك لباستيا الفرنسي قادما من سوشو.

واستعاد بودبوز أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، وهو ما جعله يتلقى إشادة جماهير ريال بيتيس الإسباني.

وعانى بودبوز في بداية تجربته الإسبانية من تراجع مستواه بسبب لعنة الإصابات العضلية.

وشارك لاعب منتخب الجزائر في 18 مباراة في مختلف المسابقات في الموسم الحالي (808 دقيقة) سجل خلالها هدفين وصنع هدفا وحيدا.