خرج صباح اليوم الإثنين تلاميذ ثانويات سيدي أمحمد بن علي الثلاث بغليزان مسيرة سلمية احتجاجا على عزل أساتذتهم.

وجاب التلاميذ المحتجون الشوارع الرئيسية في مسيرة سلمية إلى أن وصلوا إلى مقر الدائرة، أين مكثوا لبضع دقائق مطالبين الوزارة الوصية بالعدول عن قرارات العزل التي طالت أساتذتهم المضربين، ومرددين في ذات الوقت شعارات ضد وزيرة التربية مطالبين إياها بالرحيل.

وتدخلت المصالح الأمنية التي تمكنت من احتواء الوضع وتفريق المسيرة، فعاد التلاميذ أدراجهم من حيث أتوا.

تجدر الإشارة إلى أن اساتذة كل من متوسطة 16 أفريل و المتوسطة الجديدة لم يشاركوا في الإضراب، بينما أضرب غالبية أساتذة المتوسطة القديمة.