دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الأحد، مخبأ للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس.



و أوقفت وحدات للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، أربعة مهربين وضبطت شاحنتين وست مركبات رباعية الدفع و 1000 لتر من الوقود و 5.52 أطنان من المواد الغذائية و 4560 لتر من زيت المائدة وتسع مولدات كهربائية وسبع مطارق ضغط.

في حين أوقفت مفارز أخرى خمسة مهربين وضبطت شاحنة و 8367 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة.



من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة، مهربا وحجزوا شاحنة و 7095 خرطوشة سجائر.

في حين تم توقيف 44 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبشار وبسكرة وتلمسان.