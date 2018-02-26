أعلن وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، صباح اليوم الإثنين ، بولاية سوسة عن توقيع اتفاقية بين الجانبين الجزائري و التونسي لربط جهة ساقية سيدي يوسف على الحدود المشتركة بالغاز الطبيعي الجزائري.

و جاء هذا القرار، أثناء جلسة عمل تونسية جزائرية للجنة المشتركة للطاقة التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام.

و اعتبر وزير الطاقة و المناجم التونسي خالد قدور أن الجزائر تمثل العمق الاستراتيجي لتونس و أكد أن الاتفاقية المشتركة ستزود منطقة سيدي يوسف بالغاز الطبيعي الجزائري و اعتبرها رسالة تعاون واضحة.