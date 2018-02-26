أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار،اليوم الإثنين،عن تسجيل 16.074 طلب مقدم من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج إلى غاية الخميس الماضي للحصول على سكنات الترقوي العمومي في صيغته المخصصة للجالية منذ افتتاح التسجيلات في 1 فبفري الجاري .

و خلال اجتماعه بلجنة السكن والعمران بالمجلس الشعبي الوطني أكد الوزير أنه وفي إطار توصيات رئيس الجمهورية القاضية بالتكفل بطلبات هذه الفئة فقد تم تخصيص برنامج جاهز كمرحلة أولى يتكون من 2247 وحدة سكنية موزعة عبر24 ولاية.

وبلغ عدد بلدان إقامة المكتتبين من أفراد الجالية الوطنية في الخارج ما يقارب 93 بلدا أجنبيا.

ويتم حاليا استكمال الإجراءات التنظيمية لهذه الصيغة بإشراك وزارة الشؤون الخارجية بعد تعديل المرسوم التنفيذي رقم 203 /14 المؤرخ في 15 جوان 2014 المحدد لشروط وكيفية شراء مسكن قصد إدماج هذه الشريحة.

وأسفرت عمليات دراسة 16.074 طلب عن تسجيل 9779 مكتتب قاموا باختيار المواقع و6295 مكتتب لم يختاروا المواقع و3946 مكتتب محال على التحقيق على مستوى وزارة الخارجية عبر القنصليات إضافة إلى 15 ألف مكتتب يخضع للتحقيق من طرف البطاقية الوطنية للسكن.

وسيتم تنظيم صالونات بالخارج تكون على شكل أبواب مفتوحة وفق الوزير لتحسيس الجالية بمجريات العملية كما سيتم تخصيص خانة في موقع الوكالة تخص تسجيلات الجالية حسب الإمكانيات المتوفرة عبر الولايات.