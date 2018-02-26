اتهمت وزيرة التربية و التعليم نورية بن غبريت ، اليوم الإثنين، النقابيين بتحريض التلاميذ للخروج للشارع.

وقالت الوزيرة خلال زيارة أجرتها للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، اليوم إن " النقابيين هم الذين يحرّضون التلاميذ للخروج للشارع"، مؤكدة أنها "طلبت رسميا من مصالح الأمن القيام بتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء ذلك"، يأتي ذلك في رد لها على الاحتجاجات المتواصلة ضد قرار عزل الأساتذة المضربين.

وذكرت بن غبريت أنه بإمكان الأساتذة المفصولين تقديم طعن على مستوى مديريات التربية التابعين لها للنظر في إمكانية إعادة إدماجهم في مناصبهم وذلك في إطار اللجنة المتساوية الأعضاء.

واعتبرت الوزيرة أن خروج التلاميذ للاحتجاج "استغلال يشكل خطا أحمرا" مؤكدة أنه "سيتم تعديل البرامج الدراسية لهذا الموسم لتدارك التأخر المسجل جراء الإضرابات".

وفي ذات الصدد أعلنت بن غبريت أن فتح المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة سيكون مع الدخول المدرسي 2018/2019، موضحة أن الأساتذة المستخلفين للأساتذة المضربين سيكونون مدرجين ضمن العملية.