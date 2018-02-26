أعلنت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز يوم الإثنين إن حكومة بلادها ستدقق في قرار لجيلي الصينية لصناعة السيارات بشراء حصة في دايملر مقابل تسعة مليارات دولار.

وأبلغت تسيبريز صحيفة شتوتغارت تسايتونغ المحلية قائلة "علينا أن ننظر إلى ذلك بعناية شديدة"، مضيفة أن قرار المنافس الصيني بشراء حصة قدرها 9.7 في المائة في دايملر يحتاج إلى توضيح. وأضافت أنه ربما تكون هناك مشكلة إذا حصل ممثل لمنافس على مقعد في مجلس إدارة دايملر.