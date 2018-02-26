سجلت فاتورة استيراد منتجات الحليب والحبوب والسكر ارتفاعا في جانفي 2018 ،حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الجمارك.

وبلغت فاتورة المنتجات الغذائية إجمالا 838 مليون دولار في جانفي 2018 مقابل 747مليون دولار خلال نفس الشهر من 2017 أي بارتفاع نسبته 12.2 بالمائة حسب بيانات المركز الوطني للإعلام وإحصائيات الجمارك.

وفيما يخص أهم المنتجات الغذائية المستوردة شهدت فاتورة واردات السكر و السكريات زيادة بـ 19.46 بالمائة حيث انتقلت من 96 مليون دولار في جانفي 2016 إلى 114.6 مليون دولار جانفي الماضي.

وعرفت فاتورة الحليب ومشتقاته نفس المنحى التصاعدي إذ ارتفعت إلى 153.63 مليون دولار في جانفي المنصرم مقارنة بـ 145.23ـ مليون دولار قبل عام أي بنسبة 5.8 بالمائة.

من جهتها ارتفعت واردات الحبوب والسميد والطحين في جانفي 2018 إلى 253.13 مليون دولار مقابل 240.61 مليون دولار 5.2 بالمائة.

كما زادت الواردات من القهوة والشاي حيث وصلت إلى 29.52 مليون دولار مقابل28.7 مليون دولار قبل عام بنسبة 3 بالمائة.

وفي مقابل ذلك ومن ضمن جميع فئات الأغذية المستوردة وحدها واردات اللحوم والبقوليات (الخضر الجافة) التي شهدت تراجعا.

وتظهر بيانات الجمارك في هذا الباب انخفاض فاتورة اللحوم من 17.56 مليون دولار في جانفي 2017 إلى 6.7 مليون دولار خلال الشهر الماضي بنسبة 62 بالمائة .

أما واردات البقوليات فقد انخفضت قيمتها هي الأخرى إلى 56.7 مليون دولار مقابل 58 مليون دولار

كما شهدت باقي المنتجات الغذائية المستوردة ارتفاعا بـ 40 بالمائة حيث قفزت من 161 مليون دولار في يناير 2017 إلى 224 مليون دولار في يناير 2018.

وفيما يتعلق بالزيوت المستخدمة في الصناعات الغذائية المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لسير الأداة الإنتاجية فقد تراجعت وارداتها إلى 64.7 مليون دولار مقابل 88 مليون دولار قبل عام ،أي بانخفاض نسبته 26,3 بالمائة.

وتقدر الفاتورة الإجمالية للمنتجات الغذائية والزيوت المستخدمة في الصناعات الغذائية بـ 902.73 مليون دولار في يناير 2018 مقابل 835 مليون دولار في يناير 2017 أي بنسبة 8 بالمائة.