نظم سائقو سيارات الأجرة للنقل الحضري بمدينة عين تموشنت اليوم الإثنين وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي لمقر

الولاية للمطالبة برفع التسعيرة حسبما لوحظ.

وأمتنع العشرات من سائقي سيارات الأجرة عن مزاولة عملهم المعتاد معلنين دخولهم في إضراب مفتوح في حال لم تستجب الجهات الوصية لمطلبهم الرئيسي المتعلق برفع التسعيرة من 50 دج المعمول بها حاليا إلى 70 دج حسبما ذكره المحتجون.

وفيما عرف الطريق المحاذي للمقر الإداري للولاية اصطفاف العشرات من سيارات الأجرة لأصحابها المضربين شوهد رشق بحبات للبيض لبعض أصحاب سيارات الأجرة الذين لم يستجيبوا لنداء الوقفة الاحتجاجية .

وأبرز ممثل النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة و الناقلين لولاية عين تموشنت ميلود الحبيب أنه "بعد صمت مسؤولي قطاع النقل وتملصهم من التكفل بمطالب مهني سائقي سيارات الأجرة تم نقل الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الولاية. وقد استقبل وفد من المضربين من طرف السلطات الولائية التي تعهدت ببحث مطالبهم والرد عليهم".

وأشار ذات النقابي إلى أن مطالبهم قانونية تتخلص "في تطبيق التعليمة الوزارية رقم 945 المؤرخة في 30 ديسمبر 2017 المتعلقة بإعادة تقييم تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة على غرار ما تم العمل به عبر ولايات مجاورة".

من جهته أوضح مدير النقل لولاية عين تموشنت أن سائقي سيارات الأجرة ملزمون بالاحتكام لتسعيرة العداد وأي زيادة فهي غير قانونية وعلى جميع مهنيي سائقي سيارات الأجرة الحضرية الاحتكام للقانون المنظم لنشاطهم .

وذكر ذات المسؤول أن المحتجين يطالبون بشروط "تعجيزية لا يقبلها القانون والمديرية تتمسك بضرورة تطبيق القانون".