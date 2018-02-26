أصيب عدد من طلبة المدارس العليا للأساتذة بجروح حين قامت مصالح الأمن بتفريقهم أمام مبنى وزارة التعليم العالي، اليوم، أين باشروا وقفة احتجاجية.

كما سجلت إغماءات عقب استعمال قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين يشنون حركة احتجاجية منذ عدة أشهر للمطالبة بتطبيق جملة من المطالب، من بينها تطبيق المادة الرابعة من عقد الالتزام المبرم مع وزارة التربية الذي ينص على توظيف المتخرجين في أماكن إقامتهم التي دونوها في العقد.

وشهدت عدة ولايات اليوم تنظيم وقفات احتجاجية لطلبة المدارس العليا، على غرار ولاية سكيكدة.