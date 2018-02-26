ارتفع سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إلى 64.16 دولار للبرميل من 63.08 دولارا سجلته يوم الخميس الماضي، حسب ما نشرته المنظمة اليوم الإثنين على موقعها الإلكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج 14 نوعا و هي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الإكوادوري. و قد انهت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت الأسبوع الفارط بارتفاع بـ 92 سنتا عن التسوية السابقة إلى 67.31 دولار للبرميل.

و من جهتها، سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بـ 78 سنتا عن التسوية السابقة إلى 63.55 دولارا للبرميل.

و في آسيا واصلت أسعار الذهب الأسود اليوم الإثنين، ارتفاعها مدعومة بتصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ، حيث سجلت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت ارتفاعا بـ 17 سنتا عن التسوية السابقة إلى 67.48 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بـ 23 سنتا إلى 63.78 دولارا للبرميل

و كان وزير الطاقة السعودي قد صرح السبت الفارط، في نيودلهي بالهند أنه يأمل أن يشهد عام 2019 تخفيف القيود على إنتاج النفط بموجب اتفاق بين كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها.

وذكر ذات المسؤول، أن الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها ملتزمة باستقرار وتوازن السوق قائلا : "الخطوة المقبلة قد تكون تخفيف قيود الإنتاج ، و في تقديري هو أن هذا سيحدث في فترة ما خلال 2019 لكننا لا نعلم متى ولا نعرف كيف" .