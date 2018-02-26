أبرم مجمع سوناطراك اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة اتفاق تفاهم مع الشركة البريطانية "بريتش بتروليوم اكسبلوريشن الجزائر.

ليمتد" و الشركة النرويجية "ستاتويل نورت أفريكا غاس آس" بهدف دراسة فرص التعاون في ميدان البحث والتنقيب على البترول، حسب ما جاء في بيان لمجمع سوناطراك.

وسيسمح هذا الاتفاق -حسب ذات المصدر- لمجمع سوناطراك وشركتي بريتش بتروليوم وستاتويل بتوطيد شراكتهم وذلك عن طريق البحث عن فرص جديدة للتعاون.

كما يؤكد الاتفاق إرادة مجمع سوناطراك في تعزيز سياسته للشراكة، حيث يندرج في إطار تواصل المحادثات بين سوناطراك وشركاءه من أجل تطوير التعاون وتدعيم شراكة قائمة على أساس مبدأ الربح المتبادل .