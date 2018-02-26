انتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ما وصفه بـ"القمع" الذي تعرض له طلبة المدارس العليا للأساتذة اليوم الاثنين خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالجزائر العاصمة.

وقال مقري على صفحته الرسمية في الفايسبوك "قمع كبير لطلبة المدارس العليا للأساتذة هذا اليوم أمام الوزارة. ضرب مبرح وتفريق عنيف. نذكر أن هؤلاء الطلبة لم يطلبوا سوى احترام العقد على الذي على أساسه سجلوا للدراسة في هذه المعاهد. على الدولة أن تحترم مواثيقها لا أن تقمع أبناءها الذين لم يخالفوا قانونا ولم يطلبوا غير حقهم الذي تسنده المواثيق والقوانين والأخلاق".