قال السفير الفرنسي بالجزائر، إكزافيي درانكورت، أن السلطات الجزائرية لم تتقدم رسميا بطلب إعادة الجماجم، وأن الإجراءات المتعلقة بهذه المسألة تخضع لخطوات؛ منها عرضها على الجمعية الفرنسية ومجلس الشيوخ.

أكد السفير في ندوة صحفية عقدها، مساء اليوم، بمصنع سيتال لإنتاج عربات الترامواي بعنابة أن الحصول على الفيزا ليس حقا بقدر ما هو أمر يتعلق بالسيادة، مضيفا أن عمل القنصليات في هذا المجال يتم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية الفرنسية ، المرتبطة بالقوانين و التنظيمات المحددة في فضاء شينغن .

وتطرق السفير إلى التعاون الجزائري الفرنسي معتبرا مصنع سيتال نموذجا للشراكة بين البلدين، ثم مصنع "رونو "بوهران ، وكذا التجسيد الفعلي لمصنع "بيجو"، وكذا مشاريع في مجال صناعة الدواء، مذكرا في هذا الصدد بالتوقيع على 17 اتفاقية تعاون بين الجزائر وفرنسا أثناء زيارة الوزير الأول، أحمد أويحيى، لباريس في ديسمبر الماضي.

كما تحدث السفير عن لقائه بوالي عنابة، وكان موضوع إنشاء مدرسة فرنسية بالولاية من بين المواضيع التي تطرق إليها الطرفان، مضيفا أنه سيتم فتح ملحقة للمعهد الفرنسي بالعاصمة عن قريب في ورقلة ليستفيد منها الطلبة و موظفو الترامواي بهذه الولاية، والذي سيدخل حيز الخدمة يوم 19 مارس المقبل، في انتظار دخول ترامواي سطيف الخدمة في شهر ماي من هذه السنة.

و أضاف أن زيارته لعنابة شملت لقاءه بموظفي القنصلية و الحديث عن المشاكل الخاصة بهم ، وكذا زيارة المعهد الفرنسي بعنابة ، الذي يخضع لأشغال ترميم وصيانة على أن يفتتح رسميا يوم 18 أفريل المقبل ، كما التقى بالسلطات المحلية ومثقفين و جامعيين ورجال أعمال .