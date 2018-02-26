يبدو أن إلغاء نزول البعثة الأممية التابعة لمنظمة العمل الدولية للجزائر بعد أن قدمت وزارة العمل شروط مسبقة لقدومها ستكون له عواقب على الحكومة.

وحسب ما ذكرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز فإن "منظمة العمل الدولية سترفع تقريرا أسودا حول هذه الخروقات، والحكومة ستكون موضوع مساءلات عديدة وربما كذلك ستؤدي إلى إحالتها للتحكيم الدولي".

كما أن الحكومة معرضة إلى "مساءلات أخطر في دورة جوان القادمة بمنظمة العمل الدولية التي ستتحرك بميكانيزمات أقوى بما أنه تم التأكد بسوء النية والامتناع الفعلي عن تطبيق الاتفاقيات" تضيف النقابة.