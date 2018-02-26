يعد الجيش الروسي والجيش الأمريكي أقوى جيشين في العالم، يليهما الجيشين الصيني والهندي، بحسب إحصائيات عام 2017 لموقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

وأورد موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي قائمة تضم أقوى 25 جيشا في العالم، بينها عدد من جيوش الشرق الأوسط، بحسب إحصائيات العام 2017.

1- الجيش الأمريكي

إجمالي عدد جنوده العاملين وفي قوات الاحتياط يتجاوز 2.3 مليون جندي، ويمتلك أكثر من 13700 طائرة حربية، و5800 دبابة، و415 سفينة حربية بينها 19 حاملة طائرات، وتصل ميزانيته إلى 587 مليار.

2- الجيش الروسي

إجمالي عدد جنوده العاملين وفي قوات الاحتياط 3.3 مليون جندي، ويمتلك أكثر من 3700 طائرة حربية، و20 ألف دبابة، و352 سفينة حربية بينها حاملة طائرات واحدة، وتصل ميزانيته إلى 44.6 مليار دولار.

3- الجيش الصيني

إجمالي عدد جنوده العاملين وفي قوات الاحتياط 3.7 مليون جندي، ويمتلك أكثر من 2900 طائرة حربية، و6400 دبابة، ويتكون أسطوله الحربي من 714 سفينة بينها حاملة طائرات عاملة وأخرى في مراحل التجارب وثالثة يجري تشييدها، وتتجاوز ميزانيته 161 مليار دولار.

4- الجيش الهندي

إجمالي عدد جنود العاملين وفي قوات الاحتياط 4.2 مليون جندي، ويمتلك أكثر من 2100 طائرة حربية، و4400 دبابة، و295 سفينة حربية بينها 3 حاملات طائرات، وتصل ميزانيته إلى 51 مليار.

5- الجيش الفرنسي

إجمالي عدد جنوده العاملين وفي قوات الاحتياط 387 ألف جندي، وعدد طائراته أكثر من 1300 طائرة حربية، ويمتلك 405 دبابة، و118 سفينة حربية بينها 4 حاملات طائرات، وتصل ميزانيته إلى 35 مليار دولار.

6- الجيش البريطاني

إجمالي عدد جنوده 232 ألف جندي، وعدد طائراته الحربية 856 طائرة حربية، وعدد الدبابات 249 دبابة، وعدد سفنه الحربية 76 سفينة بينها حاملتا طائرات، وتصل ميزانيته إلى 45 مليار دولار.

7- الجيش الياباني

عدد جنوده 311 جندي، وعدد طائراته الحربية 1590 طائرة حربية، وعدد دباباته 700 دبابة، ويمتلك 131 سفينة حربية بينها 4 حاملات طائرات، وميزانيته 43 مليار دولار.

8- الجيش التركي

عدد جنوده 743 ألف جندي، ويمتلك أكثر من ألف طائرة حربية، و2400 دبابة و194 سفينة حربية، وميزانيته 8.2 مليار دولار.

9- الجيش الألماني

عدد جنوده 210 آلاف جندي، وعدد طائراته الحربية 698 طائرة، إضافة إلى 543 دبابة، إضافة إلى 81 سفينة حربية، وميزانيته 39.2 مليار دولار.

10- الجيش المصري

عدد جنوده 1.3 مليون جندي، ويمتلك أكثر من 1130 طائرة حربية، وأكثر من 4100 دبابة، و319 سفينة حربية بينها حاملتي طائرات، وتصل ميزانيته 4.4 مليار دولار.

وتأتي جيوش إيطاليا، وكوريا الجنوبية، وباكستان، وإندونيسيا، وإسرائيل في في الترتيب من 11 إلى 15، تليها جيوش فيتنام، والبرازيل، وتايوان، وبولندا، وتايلاند، في الترتيب من 16 إلى 20، بينما الجيش الإيراني في المرتبة رقم 21 يليه الجيش الأسترالي، وجيش كوريا الشمالية، ثم الجيش السعودي في المرتبة رقم 24 عالميا، في حين يحتل الجيش الجزائري المرتبة رقم 25 بين أقوى جيوش العالم.