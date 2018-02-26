أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الإثنين أن هدنة إنسانية في غوطة دمشق الشرقية سيتم إعلانها يوميا "اعتبارا من يوم غد من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا".

وفي كلمة ألقاها في اجتماع لهيئة وزارة الدفاع الروسية, اليوم الاثنين, قال شويغو إنه, "بتوجيه من الرئيس الروسي, ولتفادي وقوع ضحايا في صفوف المدنيين في الغوطة الشرقية, تعلن هدنة إنسانية يوميا, اعتبارا من 27 فبراير, أي من الغد, في الفترة ما بين الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا".

وأشار الوزير إلى أن ممرا إنسانيا سيتم فتحه من أجل إجلاء المدنيين, مضيفا أن إحداثياته سيتم إعدادها وإعلانها "في أقرب وقت".

وسبق أن طبق العسكريون الروس والسوريون ممرات وهدنا إنسانية لدى عملية تحرير مدينة حلب السورية من قبضة المسلحين.

و صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع السبت الماضي لصالح مشروع قرار بشأن فرض الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوما في جميع الأراضي السورية.

كما قال شويغو في اجتماع بوزارة الدفاع الروسية, في وقت سابق من اليوم , إن روسيا تقترح تشكيل لجنة بإشراف الأمم المتحدة لتقييم الوضع الإنساني في مدينة الرقة السورية, حيث الوضع الإنساني والصحي متأزم ولم يبدأ بعد تقديم مساعدات إنسانية في بعض مناطق المدينة بسبب وجود كميات كبيرة من القذائف غير المنفجرة.