وفاة الوزير الأسبق عبد الحق برارحي

أخبار الوطن
26 فبراير 2018 () - واج/س.أ
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انتقل إلى رحمة الله وزير التعليم العالم و  البحث العلمي الأسبق, عبد الحق رفيق برارحي ظهر يوم الاثنين عن عمر يناهز 78 سنة بعد صراع طويل مع المرض, حسبما علم من اقارب الفقيد. 

و تابع الفقيد المولود عام 1940 بعين البيضاء, دراسته في الطب و تولى عدة  مسؤوليات منها رئيس جامعة قسنطينة و سفيرا قبل ان يتم تعيينه وزيرا للتعليم  العالي و البحث العلمي من 1979 إلى 1987. 

و بعد التقاعد, تفرغ الفقيد إلى الكتابة حيث نشر السنة الفارطة "مسارات, واجب  الذاكرة" و هو عمل تناول فيه مساره بدأ من الجامعة الى مهامه الوزارية .   

و سيوارى جثمان الفقيد ظهر غد الثلاثاء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة. 

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