انتقل إلى رحمة الله وزير التعليم العالم و البحث العلمي الأسبق, عبد الحق رفيق برارحي ظهر يوم الاثنين عن عمر يناهز 78 سنة بعد صراع طويل مع المرض, حسبما علم من اقارب الفقيد.

و تابع الفقيد المولود عام 1940 بعين البيضاء, دراسته في الطب و تولى عدة مسؤوليات منها رئيس جامعة قسنطينة و سفيرا قبل ان يتم تعيينه وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي من 1979 إلى 1987.

و بعد التقاعد, تفرغ الفقيد إلى الكتابة حيث نشر السنة الفارطة "مسارات, واجب الذاكرة" و هو عمل تناول فيه مساره بدأ من الجامعة الى مهامه الوزارية .

و سيوارى جثمان الفقيد ظهر غد الثلاثاء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.