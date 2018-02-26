قال المدرب المؤقت لمنتخب إيطاليا لويجي دي بياجيو إنه يعتزم استدعاء نجم حراسة المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون للمباراتين الوديتين المرتقبتين خلال مارس المقبل.



وكان بوفون (40 عاما) قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خروج إيطاليا من سباق التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا، وذلك إثر الهزيمة أمام السويد في الملحق الفاصل في نوفمبر الماضي، ليكون أول غياب لإيطاليا عن نهائيات كأس العالم منذ خمسين عاما.



وقال دي بياجيو في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين "تحدثت مع بوفون واقترحت عليه المشاركة في مباراتين أخريين أو ثلاث، لأن مثل هذا اللاعب يجب ألا تنتهي مسيرته في مباراة مثل مباراة السويد".



وكان بوفون -حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي- قد أبدى في مقابلات صحفية لاحقة لإعلان اعتزاله اللعب الدولي، قابلية للتراجع عن القرار، وصرح مؤخرا أنه سيتخذ القرار بشأن مسيرته قبل نهاية الموسم الحالي في مايو/أيار.



وكان بوفون يعلق أماله على التأهل لمونديال روسيا 2018 حيث كان سيصبح السادس في مسيرته، وهو رقم غير مسبوق، علما بأن بوفون يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب الإيطالي برصيد 175 مباراة.



وقال دي بياجيو إن جيورجيو كيليني -مدافع يوفنتوس المخضرم- يمكنه توقع الاستدعاء للمنتخب، في حين قال زميله أندريا بارزالي إنه لن يكون متاحا للمشاركة.



ويلتقي المنتخب الإيطالي -بطل العالم أربع مرات- نظيره الأرجنتيني وديا في مانشستر في 23 مارس، ثم يلتقي المنتخب الإنجليزي بعدها بأربعة أيام في لندن.



كذلك يخوض المنتخب الإيطالي وديتين أخريين أمام فرنسا وهولندا في الأول والرابع من جوان على الترتيب.



وكان دي بياجيو -مدرب منتخب الشباب الإيطالي- قد تولى مسؤولية المنتخب الأول مؤقتا بقرار من روبرتو فابريتشيني، الذي يتولى أيضا مسؤولية الاتحاد الإيطالي بشكل مؤقت.



وجاء ذلك عقب إقالة جيان بييرو فينتورا من تدريب المنتخب الإيطالي واستقالة كارلو تافيكيو من رئاسة الاتحاد.



ومن بين المرشحين لتولي تدريب منتخب إيطاليا مستقبلا أنطونيو كونتي المدرب السابق للمنتخب والحالي لنادي تشلسي الإنجليزي، ومدرب زينيت سان بطرسبرغ روبرتو مانشيني، ومدرب نانت كلاوديو رانييري، وكارلو أنشيلوتي الذي لا يرتبط بأي منصب تدريبي حاليا.