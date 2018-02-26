انتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية بما أسماها ممارسات النظام مع المضربين المطالبين بحقوقهم من فئات اجتماعية، وذلك بـ"الإعراض عنهم وعدم الاستماع لمطالبهم ثم باستعمال القوة والعنف في فض احتجاجاتهم والخصم من أجور الموظفين منهم وفصل بعضهم".

وأضاف "وعليه فإننا ندين هذه الممارسات ونندد بها ونحذر من عواقبها المأساوية ونحمل السلطة وحدها المسئولية الكاملة على ماهو كائن أو قد يكون ... وندعوا أصحاب الحقوق من الطلبة والفئات العمالية المختلفة إلى عدم التورط في العنف مع الاستمرار في المطالبة بحقوقهم عبر مختلف الوسائل السلمية ومنها الإضرابات والاحتجاجات".

وتايع نتساءل أليس من رجل رشيد في هذه السلطة يحترم الشعب ويعترف بحقوقه ويبدي الإستعداد للاستجابة لها عبر حوار مسئول ترتب فيه المطالب وتجدول فيه الاستجابة".