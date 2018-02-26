تعرض ناديا الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم شباب عين الفكرون ووداد تلمسان لعقوبة حرمانهما من جمهورهما حسب ما أعلنت عنه اليوم الاثنين الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وعوقب شباب عين الفكرون بمباراتين بسبب رمي مقذوفات (حجارة وزجاجات) تسببت في إصابة لاعب شبيبة سكيكدة, نسيم أوصالح بجروح على مستوى الرأس, بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 200.000 دينار جزائري.

أما وداد تلمسان, فسلطت عليه عقوبة بمباراة واحدة بسبب رمي المقذوفات (حجارة وزجاجات) وسوء التنظيم كما سيدفع الفريق غرامة مالية بمبلغ 200.000 دينار.

وأوضحت الرابطة على موقعها الرسمي, أنها أوقفت رئيس جمعية عين مليلة, شداد بن سيد إلى غاية مثوله أمام لحنة الانضباط في اجتماعها المقرر يوم الاثنين المقبل, 5 مارس, مشيرة بأن ملف مباراة "جمعية مليلة و جمعية الشلف (2-2), يبقى مفتوحا إلى غاية استكمال المعلومات.

من جهة أخرى, سلطت لجنة الانضباط عقوبة بأربع مباريات منها مباراتان مع وقف التأجيل و غرامة مالية ب 40.000 دينار على لاعب جمعية وهران, يوسف أنور لقيامه بتصرف غير أخلاقي ازاء الرسميين.

أخيرا عوقب كل من فريد ملولي (مولودية العلمة) وكوربيعة لياس (أهلي برج بوعريريج) بمباراتين نافذتين) و غرامة مالية بـ 20.000 لكل لاعب, بسبب سوء السلوك ازاء المنافس.