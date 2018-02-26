أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية، مساء الإثنين، شملت الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، وسلسلة من الترقيات والتعيينات والإعفاءات في قيادة القوات في البلاد.



وتشتمل الوثيقة على "النموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني"، وفق الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الانباء السعودية الرسمية.



وكان العاهل السعودي أصدر، اليوم، عدداً من الأوامر الملكية، المتعلقة بإعفاء بعض المسؤولين، وأوامر أخرى تشمل تعيينات وترقيات.

ومن بين مَنْ تم إعفائهم، الفريق الركن محمد بن عوض سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد، والفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد.

كما تمت ترقية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة.



وشملت الأوامر تعيين خالد بن حسين البياري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، وكذلك، تعيين عبد الرحمن بن صالح البنيان مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.



كما شملت الأوامر الملكية، ترقية اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن ويعين قائداً للقوات الجوية، وترقية اللواء الركن مزيد بن سليمان العمرو إلى رتبة فريق ركن ويعين قائداً لقوات الدفاع الجوية، وترقية اللواء الركن فهد بن عبد الله المطير إلى رتبة فريق ركن ويعين قائداً للقوات البرية.



وتمت، وفق الأوامر، ترقية اللواء ركن جار الله بن محمد العلويي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية، وترقية اللواء ركن مطلق بن سالم الأزيمع لرتبة فريق ركن ويعين نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة.



وحسب الأوامر أيضاً، تم إعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه ويعين قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.