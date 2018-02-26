كشف الفريق الطبي للعاهل المغربي الملك محمد السادس أنه أجرى عملية جراحية ناجحة في باريس، اليوم الاثنين 26 فيفري 2018، بعدما تعرض لاضطرابات في إيقاع القلب الشهر الماضي



. جاء في بيان رسمي للفريق الطبي نشرته وكالة الأنباء الرسمية المغربية أن الملك محمد السادس عرف "يوم السبت 20 جانفي 2018، اضطرابا في الإيقاع الأديني" للقلب.



هذه الاضطراب تطلبت إجراء فحوصات طبية بمصحة "" Ambroise Paré بباريس، لتليها عملية جراحية "كللت بالنجاح"، حيث استعاد العاهل المغربي "انتظام إيقاع نبض القلب



". وقد أوصى الفريق الطبي الملك محمد السادس ب"فترة راحة"، سيباشر بعدها "مهامه الاعتيادية، دون أي مانع".



