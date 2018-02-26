ارتفعت أسعار النفط مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بدعم من طلب أمريكي قوي بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 19 سنتا، أو 0.28 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 67.50 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 67.90 دولار وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.



وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 36 سنتا، أو 0.50 بالمائة، إلى 63.91 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 20 يوما عند 64.24 دولار.



وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع الماضي على مكاسب مع صعود برنت حوالي 4 بالمائة في حين ارتفع الخام الأمريكي 3 بالمائة.



وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي انخفاضا مفاجئا في مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة بما يشير إلى زيادة في الطلب على الخام.



