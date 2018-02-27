وقعت الجزائر وتركيا ،أمس الإثنين ،على سبع اتفاقيات شراكة وتعاون ومذكرات تفاهم تخص كل من قطاعات السياحة، الطاقة، المحروقات، الفلاحة، الثقافة والدبلوماسية.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس التركي إلي الجزائر ، رجب طيب أردوغان ، وجرى التوقيع على الاتفاقيات بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى و الرئيس التركي بالإضافة إلى العديد من وزراء البلدين.

ويتعلق الاتفاق الأول، الذي وقعه عن الجانب الجزائري مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات، أرزقي سعيداني وعن الجانب التركي رئيس معهد " يونوس أيرمي" سيريف أتس، ببروتوكول تعاون بين جامعة سطيف والمعهد التركي لتطوير اللغة التركية بالجزائر.

أما الاتفاق الثاني فيخص مذكرة تفاهم وتعاون بين مجمع سوناطراك والشركة التركية بوتاس في مجال المحروقات، حيث وقع الاتفاق عن الجانب الجزائري الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور و عن الجانب التركي الرئيس المدير العام لشركة بوتاس برهان أوزكان.

كما تم التوقيع أيضا في قطاع المحروقات على مذكرة تفاهم وتعاون بين مجمع سوناطراك والشركتين التركيتين "رونيسونس" و " بيغان".

ووقع على مذكرة التفاهم ولد قدور والرئيس المدير العام لشركة رونيسانس ، ايرمان ايليكاك.

وفي مجال التعاون السياحي،وقع وزير السياحة حسان مرموري ووزير السياحة والثقافة التركي نومان كورتولموس، على اتفاق تعاون في السياحة.

وتم أيضا التوقيع على بروتوكول تعاون لتثمين التراث الثقافي المشترك بين الجزائر وتركيا.

ووقع عن الجانب الجزائري وزير الثقافة عزالدين ميهوبي وعن الجانب التركي وزير السياحة والثقافة نومان كورتولموس.

أما الاتفاق الخامس فيتعلق بمذكرة تفاهم وتعاون في مجال الفلاحة ووقع عن الجانب الجزائري وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي وعن الجانب التركي وزير الأغذية الزراعية والثروة الحيوانية، أحمد اسرف فاكيبابا.

و في مجال التعليم العالي تم الاتفاق على تعزيز مكانة اللغة التركية بالجزائر و تكثيف تدريسها

كما وقع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ونظيره التركي ميفلوت كافوزأغلو، على مذكرة تفاهم وتعاون بين المعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية التركية.

للتذكير يرافق الرئيس التركي،120 رجل أعمال و سيعقد منتدى أعمال جزائري تركي يسمح بتبادل وجهات النظر بلقاءات ثنائية و جماعية التي ستسفر على شراكات هامة.