تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بثنية السدرة ببلدية زانة البيضاء بولاية باتنة، من حجز 10 قناطير من أوراق التبغ الجاف مطحونة ، حسبما أفاد به مساء الإثنين، المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني بالولاية.

وتم وفق المصدر، توقيف شخص في الـ 22 من العمر غير مسبوق قضائيا لممارسته نشاط تجاري غير قانوني و دون القيد في السجل التجاري ، وقدرت القيمة الإجمالية للمحجوزات بـ 350 ألف د.ج .

وتعود الوقائع إلى مساء الـ 23 من فيفري الجاري عند التاسعة ليلا، حيث لفت انتباه أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني أثناء دورية سيارة نفعية عند تواجدهم بقرية زانة أولاد سبع ببلدية زانة البيضاء وعند تفتيشها عثر بداخلها على 18 كيسا بلاستيكيا كبير الحجم معبأ بأوراق التبغ مطحونة.

وتبين بعد التحقيق مع المشتبه فيه أنه اشترى البضاعة من عند أحد الفلاحين بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء.

ليتم سماعه على محضر رسمي تبعا لوكيل الجمهورية لدى محكمة سريانة فيما سلمت المحجوزات إلى مديرية أملاك الدولة.