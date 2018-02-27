أصيب مهاجم نادي "باريس سان جيرمان"، البرازيلي نيمار، بكسر في مشط القدم والتواء في الكاحل خلال فوز فريقه على غريمه التقليدي أولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أول أمس الأحد.

وكشف نادي باريس سان جيرمان, متصدر الدوري الفرنسي، مساء أمس الإثنين، أن نيمار يعاني من "التواء في الكاحل الأيمن إضافة لكسر في العظمة الخامسة في مشط القدم" لكنه لم يحدد مدة غياب المهاجم البرازيلي.

وكان أغلى لاعب في العالم يطارد بونا سار مهاجم مرسيليا عندما أصيب وغادر الملعب محمولا على محفة قرب نهاية اللقاء الذي انتهى بالفوز 3- صفر بملعب "بارك دي برينس".