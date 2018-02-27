أودع قاضي التحقيق لدى محكمة عزازقة محتالا الحبس المؤقت عقب احتياله على 8 أشخاص واستيلائه على مليار سنتيم رفقة شريك له يبقى محل بحث مصالح الأمن، وذلك حسب بيان لخلية الاتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو.

وأوقف أعوان أمن دائرة مقلع المشتبه فيه (40 سنة) الذي يقطن ببلدية ذراع بن خدة، لدى تلقيهم شكوى مواطن مفادها وقوعه ضحية احتيال من قبل المشتبه فيه، حيث دفع له مبلغ 450 مليون سنتيم مقابل مركبة اشتراها منه.

وحسب ذات البيان، فقد أسفرت التحقيقات عن اكتشاف 8 ضحايا للمشتبه فيه رفقة شريك له يقطن بنفس البلدية حيث استوليا على مبلغ مليار سنتيم من ضحاياهما .

من جهة أخرى أوقفت مصالح أمن دائرة بوزقان عناصر شبكة إجرامية تتكون من 4 عناصر من بني دوالة، قاموا بالاعتداء على صاحب كشك و استولوا على مبلغ 36 مليون سنتيم تحت التهديد بسلاح أبيض .

وحسب المصدر ذاته أودع قاضي التحقيق لدى محكمة عزازقة ثلاثة مشتبه فيهم الحبس المؤقت فيما يبقى شخص رابع محل بحث مصالح الأمن.