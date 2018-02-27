دخل أول مصنع لإنتاج مواد البناء حيز الخدمة بولاية تسمسيلت ، حيث يعرف حركية كبيرة في إطار شراكة جزائرية – إسبانية.

وقدرت تكلفة المشروع بحوالي بـ 620 مليون دينار جزائري،و بطاقة إنتاج يومية بأزيد من 50 ألف وحدة

و أعلن عبد القادر بن سعود والي ولاية تسيمسيلت، أنه في بداية انطلاق المصنع يشغل حوالي 30 عاملا و من المرتقب تشغيل 80 عاملا عندما يتوصل إلى الإنتاج لـ 100 % و أضاف أن هذا المصنع يعتبر مكسب لهذه الولاية ،أين كان هناك شح و نقص في مواد البناء ومن المرتقب أن يمول المصنع ولاية تسمسيلت تيارت و عين الدفلى من حيث مواد البناء لإنجاز مشاريع سكنية.

و هذا المصنع يعد مكسبا اقتصاديا تدعمت به هذه الولاية وفق استراتيجية سطرتها الدولة التي تضمن تنمية اقتصادية وفق طبيعة المنطقة.