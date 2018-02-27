نفذ لصوص، ليلة أمس الإثنين، عدّة عمليات سطو في ليلة واحدة ببلدية ديرة، 60 كلم جنوبي عاصمة الولاية البويرة، استهدفت ثلاث, محلات تجارية مختصة ببيع مواد غذائية عامة واقعة بحي 1 نوفمبر بوسط المدينة.

وكبّدت عملية السطو التجار خسائر فادحة في الممتلكات، حيث أودعوا شكاوى لدى مصالح الدرك الوطني في وقت أشارت فيه مصادر متطابقة إلى عزمهم ملاقاة السلطات وممثلين عن المجتمع المدني لطرح القضية، بعد أن استفحلت ظاهرة السطو على المحلات التجارية منذ بداية فصل الشتاء الجاري.

يذكر أن آخر عملية سطو شهدتها رأس الماء تعود إلى الأسابيع القليلة الفارطة، استهدفت سكنا خاصا.