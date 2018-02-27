قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني، اليوم الثلاثاء، في حوار للصحفيين أثناء زيارته إلى تونس، أن منتجي النفط يسعون إلى استقرار السوق وإنهم سيلتقون في الرياض في أفريل لمناقشة الجهود الجارية لكبح الإنتاج من أجل دعم الأسعار.

وأبلغ قيطوني الصحفيين قائلا"نسعى للاستقرار، المسألة لا تقتصر على السعر لكن أيضا التوازن بين المنتجين والمستهلكين".

وأضاف بأنه سيكون هناك اجتماع في الرياض في أفريل لمناقشة سياسة الأسعار، وقال "نحتاج إلى موقف مشترك لمعرفة ما يمكننا القيام به".