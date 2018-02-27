أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا قد تشارك في الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحكومة السورية إذا ثبُت استخدام أسلحة كيماوية بالدليل.



وصرح جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية "إذا علمنا أن هذا حدث واستطعنا إثباته وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك في وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه فأعتقد أننا سنبحث الأمر بجدية".

يأتي هذا بعد أن أعلنت فرنسا في وقت سابق أنها على استعداد لمعاقبة من يُثبت أنه قد استخدم الكيماوي في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية كانت قد أكدت منتصف العام الماضي استخدام السارين في هجوم أفريل 2017 على خان شيخون بإدلب مما أدى إلى مقتل 83 شخصا على الأقل.