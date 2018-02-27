توقيف خمسة أشخاص بالأغواط

أخبار الوطن
27 فبراير 2018 () - إ.ش/ وكالات
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 تمكنت وحدة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين  بالأغواط من توقيف خمسة أشخاص بحوزتهم 3955 خرطوشة من عيار 12 و 16 ملم، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

في حين ضبطت وحدات  أخرى بكل من برج باجي مختار وعين قزام شاحنة و 5.5 أطنان من المواد الغذائية و 6400 لتر من زيت المائدة ومعدات تنقيب عن الذهب. 

وضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بولاية الوادي شاحنة و ثلاث مركبات و 5508 وحدة من مختلف المشروبات.

 كما تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسعيدة وبشار.

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