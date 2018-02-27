تمكنت وحدة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين بالأغواط من توقيف خمسة أشخاص بحوزتهم 3955 خرطوشة من عيار 12 و 16 ملم، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

في حين ضبطت وحدات أخرى بكل من برج باجي مختار وعين قزام شاحنة و 5.5 أطنان من المواد الغذائية و 6400 لتر من زيت المائدة ومعدات تنقيب عن الذهب.

وضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بولاية الوادي شاحنة و ثلاث مركبات و 5508 وحدة من مختلف المشروبات.

كما تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسعيدة وبشار.