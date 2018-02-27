أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم الثلاثاء، أن الأبواب لا تزال مفتوحة أمام الأساتذة المعزولين الذين يرغبون بالطعن في قرارات عزلهم من مناصبهم، بموجب توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت الوزيرة في تدوينة على صفحتها الرسمية في موقع "فايسبوك" : "انطلاقا من تفهّمنا لوضعية الأساتذة وعملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بخصوص تعزيز الحوار والتشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين، تؤكد وزارة التربية الوطنية، مجدّدا، أن الأبواب مفتوحة لجميع الأساتذة الراغبين في إيداع طعونهم لدى مديريات التربية".

وأوضحت الوزيرة في ذات السياق أن " كل الإجراءات المناسبة ستتخذ في أقرب الآجال".