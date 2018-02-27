لقي شخص حتفه وأصيب ثمانية آخرون في حادثي مرور وقعا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بولاية سيدي بلعباس، حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية.

و يعود الحادث إلى انقلاب سيارة للنقل الجماعي بالطريق الولائي بلدية سفيزف وعين آدن و تسبب في إصابة ثمانية أشخاص خمس نساء وثلاثة رجال بإصابات مختلفة. وقد قدمت لهم الإسعافات الأولية وتم تحويلهم إلى مستشفى سفيزف.

ووقع الحادث الثاني مساء أمس الإثنين، بالطريق الوطني لبلدية تلاغ إثر اصطدام شاحنة بشجرة مخلفا وفاة السائق البالغ من العمر 34 سنة بعين المكان.

وقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلاغ .

وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة أسباب هذين الحادثين