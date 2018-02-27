تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية مستغانم من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية المتكونة من ثلاثة أشخاص يقودها مسير صيدلية، حسبما علم اليوم الثلاثاء من هذا السلك الأمني.

وأوضح نائب رئيس فرقة البحث والتدخل الملازم الأول للشرطة زريف رياض في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن العملية جاءت بناء على معلومات مفادها أن مسير إحدى الصيدليات بوسط مدينة مستغانم يقوم بتموين أفراد الشبكة الإجرامية بالأقراص المهلوسة.

وقامت الفرقة بتوقيف المعني وهو متلبس بالجريمة على متن سيارة سياحية فاخرة و بها 956 قرصا مهلوسا من نوع "كيتيل" و"برومازيبام" و"بريزيفا" ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة يقدر بـ 80 ألف دينار جزائري.

وتمكنت عناصر الفرقة الأمنية من توقيف باقي أفراد الشبكة وهما شخصان عمرهما 40 و 50 سنة مسبوقان قضائيا وينحدران من المدينة نفسها وقد ضبط بحوزة أحدهما مبلغ مالي من عائدات الترويج لهذه السموم يقدر بـ 70 ألف دينار جزائري.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين الثلاثة بتهمة المتاجرة في الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية وسيتم تقديمهم لوكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم لاحقا .