نظم العشرات من تلاميذ بعض مؤسسات الطور الثانوي ،اليوم الثلاثاء، بوهران وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للمطالبة بالتراجع عن قرار فصل الأساتذة المضربين، حسبما لوحظ.

وطالب بعض التلاميذ الذين حاورتهم وكالة الأنباء الجزائرية والذين يدرسون بثانويات "بوعقلة عبد القادر" بحي الشهيد محمود دوار بوجمعة و"أبوبكر بلقايد" و"الياجوري" بمدينة وهران بعودة الأساتذة المفصولين وعدم الاستنجاد بالمستخلفين لأنهم يفتقرون للخبرة خصوصا وأنهم مقبلون على امتحانات شهادة البكالوريا على حد تعبيرهم.

كما طالبوا أيضا بعدم الدراسة خلال العطلة الربيعية وإنما الاستفادة من دروس الدعم والمراجعة وكذا تحديد العتبة.

من جهته أكد المدير الولائي للتربية سليماني أرزقي أنه "تم فصل 298 أستاذا ممن تتوفر فيهم شروط العزل" لافتا إلى أن "الأساتذة المفصولين لهم الحق في الطعن أو الالتماس لدى مديرية التربية في أجال لا تتعدى 60 يوما.

وأضاف أن مصالحه شرعت في عملية تعويض الأساتذة المفصولين بالمستخلفين، مشيرا إلى "تنقل كل من المفتشين وأولياء التلاميذ ومختلف مصالح مديرية التربية إلى مختلف المؤسسات التربوية لتوعية التلاميذ بالتكفل بانشغالاتهم" .

وطمأن أرزقي التلاميذ أنه "لن تكون هناك دراسة خلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية وإنما دروس للدعم والمراجعة ضمن أفواج وهي ليست إجبارية"

مبرزا أن أبواب المؤسسات التربوية مفتوحة كل أيام السبت والثلاثاء لدروس

الدعم.

وذكر نفس المسؤول أن نسبة استجابة التلاميذ للاحتجاج بلغت بولاية وهران 2.73