بلغت مستحقات مؤسسة الجزائرية للمياه على المؤسسات والهيئات العمومية أكثر من 14 مليار دج حسبما صرح به اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير الموارد المائية حسين نسيب.

وأوضح نسيب خلال اجتماع عمل تحضيرا لموسم الاصطياف 2018 ، أن مشكل المستحقات يعتبر "ملفا بالغا في الأهمية وعاملا يعيق بقوة المؤسسات العمومية الواقعة تحت وصاية القطاع".

وأضاف الوزير في هذا الاجتماع الذي ترأسه رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي بأنه من إجمالي المبالغ المستحقة على الزبائن العموميين والمقدرة بـ 14 مليار دج نجد 7.8 مليار دج تمثل حجم ديون البلديات لمؤسسة الجزائرية للمياه.

من جهته أرجع بدوي هذه المشكلة إلى تسجيل عدة "اختلالات" في التسيير المالي للبلديات بالرغم من أن فاتورة المياه تندرج ضمن النفقات الإجبارية في الميزانية السنوية لكل البلديات.

وأكد في هذا الإطار بأنه تم توجيه تعليمات للجماعات المحلية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع مستحقات الجزائرية للمياه قصد تصفية الديون ومحوها قبل رمضان المقبل.