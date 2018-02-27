أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة اليوم الثلاثاء إرهابيين اثنين حكم عليهما بالإعدام غيابيا على خلفية متابعتهما بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ويتعلق بالأمر بالمدعوين "ر. ل" و "ف. و"، حسبما علم من مصدر قضائي.

و تعود حيثيات القضية حسبما ورد في قرار الإحالة لتاريخ 13 أفريل 2017 عندما تلقى عناصر الدرك الوطني ببلدية بني زيد بالقل (غرب سكيكدة) معلومات تفيد بالعثور على جثة شخص مجهول ملقاة على الأرض بمنطقة لغزيلة قرية الدوار ببلدية بني زيد حيث تبين بعدها من خلال المعاينة الأولية أنها للمسمى (ر.ع) الساكن بالقرب من مكان الواقعة.

و توصل المحققون إلى أن الضحية تعرض للقتل رميا بطلق ناري من طرف مجموعة إرهابية يتزعمها كل من "ر. ل" و المسمى "ف. و" وذلك تبعا لما أكده الإرهابي التائب "ف. ق" لعناصر الضبطية القضائية.

وعند سماع الشاهد "ف. ق" صرح بأنه عندما كان منخرطا في الجماعات الإرهابية علم أن جماعة إرهابية كانت بصدد عبور مشتة الدوار حيث التقت بأحد المواطنين عن طريق الصدفة وكان الأخير يحمل بندقية صيد فقام بإطلاق النار عليهم ليردوا بدورهم مما أدى إلى إصابته بعديد الطلقات النارية.

للإشارة فقد التمس بدوره ممثل الحق العام تسليط عقوبة الإعدام ضد المتهمين.