رفضت لجنة الانضباط على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة, المجتمعة أمس الاثنين في جلسة عادية, الاحترازات المقدمة من قبل فريق اتحاد بسكرة ضدّ مهاجم شباب قسنطينة, ياسين بزاز الذي اتهمته فيها بـ"التزوير في وثائق الهوية والحالة المدنية " خلال المقابلة التي جمعت الفريقين يوم 23 فيفري الجاري بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة, لحساب الجولة الـ23 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى و انتهت بهزيمة ابناء"الزيبان" بنتيجة (1-0) .

وأوضحت الرابطة في بيان لها :" أن فريق اتحاد بسكرة لم يرافق احترازاته بأي وثائق تثبت التزوير, الامر الذي جعلها تعتبر الاحترازات المقدمة ضدّ ياسين بزاز " غير المؤسسة".

وحضر اشغال هذه الجلسة العادية اربعة اشخاص هم على التوالي , رئيس اللجنة كمال مصباح و المستشارة القانونية كهينة بلمداني , بالإضافة الى العضوين رابح بونازو و احمد صوالح .

واوضحت الرابطة انّ ": فريق اتحاد بسكرة كان قد تقدم باحترازات ضدّ ياسين بزاز في شكوى مودعة يوم 25 فبراير الجاري, مفادها انّ اللاعب قد قام بتزوير وثائق الهوية و الحالة المدنية ".

وبهذا القرار, يحتفظ فريق شباب قسنطينة بنقاط المقابلة التي فاز بها نهاية الاسبوع المنصرم على اتحاد بسكرة (1-0) بفضل الهدف الذي سجله المهاجم محمد امين عبيد .

ويتصدر فريق "السنافر" ترتيب البطولة الوطنية بمجموع 42 نقطة , فيما يتذيل فريقا اتحاد بسكرة وشبيبة القبائل الترتيب العام بمجموع 12 نقطة لكل فريق.