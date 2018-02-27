رفضت لجنة الانضباط على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة، المجتمعة أمس الإثنين في جلسة عادية، الاحترازات المقدمة من قبل فريق اتحاد بسكرة ضدّ مهاجم شباب قسنطينة، ياسين بزاز الذي اتهمته فيها بـ"التزوير في وثائق الهوية والحالة المدنية " خلال المقابلة التي جمعت الفريقين يوم 23 فيفري الجاري بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، لحساب الجولة الـ 23 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى و انتهت بهزيمة أبناء"الزيبان" بنتيجة (1-0) .

وأوضحت الرابطة في بيان لها :" أن فريق اتحاد بسكرة لم يرفق احترازاته بأي وثائق تثبت التزوير، الأمر الذي جعلها تعتبر الاحترازات المقدمة ضدّ ياسين بزاز " غير مؤسسة".

وحضر أشغال هذه الجلسة العادية أربعة أشخاص هم على التوالي ، رئيس اللجنة كمال مصباح و المستشارة القانونية كهينة بلمداني ، بالإضافة إلى العضوين رابح بونازو و أحمد صوالح .

وأوضحت الرابطة أنّ "فريق اتحاد بسكرة كان قد تقدم باحترازات ضدّ ياسين بزاز في شكوى مودعة يوم 25 فبراير الجاري، مفادها انّ اللاعب قام بتزوير وثائق الهوية والحالة المدنية ".

وبهذا القرار، يحتفظ فريق شباب قسنطينة بنقاط المقابلة التي فاز بها نهاية الأسبوع المنصرم على اتحاد بسكرة (1-0) بفضل الهدف الذي سجله المهاجم محمد أمين عبيد .

ويتصدر فريق "السنافر" ترتيب البطولة الوطنية بمجموع 42 نقطة، فيما يتذيل فريقا اتحاد بسكرة وشبيبة القبائل الترتيب العام بمجموع 12 نقطة لكل فريق.