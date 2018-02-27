لم يعد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يكتفي بالمعلومات الأساسية عن مستخدميه، مثل العمر أو الحالة الاجتماعية أو الموقع، إذ يسعى الآن من خلال خوارزميات جديدة، قد تصبح بمثابة براءة اختراع، إلى معرفة دخل الفرد، أو وضعه المادي.



وكان فايسبوك قد تقدم بطلب لمكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، في جويلية 2016، إلا أن المكتب أعلن رسميا عن تلك الوثائق في فيفري 2018.



ويريد فايسبوك أن يطبق خوارزميات جديدة، تمكنه من معرفة "الوضع المادي" لمستخدميه، ليصنفهم بحسب "طبقاتهم الاجتماعية".



وذكر موقع "آي إف إل ساينس" أن تلك الخوارزميات ستعتمد على إجابات المستخدمين على أسئلة محددة، بالإضافة إلى أنشطتهم واهتماماتهم على فايسبوك، ليقوم بعدها بتصنيف المستخدمين إلى 3 طبقات، "الطبقة العاملة، والوسطى، والعليا".



يذكر أن فايسبوك يطبق مثل هذه التصنيفات بشكل مصغر، ليقدم الإعلانات لفئات مستهدفة بصورة أدق، وذلك بالاعتماد على أنشطة المستخدم والمواقع التي يدخلها ليتسوق فيها، ومدى إنفاقه.



إلا أن التقنية الجديدة، ستمكن فايسبوك من معرفة الطبقة الاجتماعية التي ينيمي إليها الفرد، ليقدم له أخبار ومنشورات تناسب اهتماماته وقدراته المادية.



