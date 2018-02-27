يقابل المنتخب البرتغالي لكرة القدم مع نظيره الجزائري بتاريخ السابع من جوان المقبل في إطار تحضيراته تحسبا لنهائيات كاس العالم 2018 بروسيا حسب ما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء الاتحادية البرتغالية لكرة القدم على حساب الرسمي تويتر.

وسيتم الاعلان عن الملعب وتوقيت إجراء المباراة التي تعد الاولى من نوعها بين المنتخبين في وقت لاحق حسب ذات المصدر.

وقبل مواجهة الخضر سيخوض المنتخب البرتغالي الذي يشرف عليه الناخب فيرناندو سانتوس قبلها مباراتين تحضيريتين أمام نظيره التونسي بتاريخ الثامن والعشرين من ماي والبلجيكي بتاريخ الثاني من جوان.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في مونديال-2018 ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا إسبانيا و المغرب وايران.

وفي إطار المباريات الودية يتقابل المنتخب الجزائري لكرة القدم مع نظيره التانزاني يوم 22 مارس المقبل بالملعب الأولمبي 5 جويلية (الجزائر) وفي الـ27 مارس ضد إيران بمدينة غراس النمساوية.

ويستعد الخضر لمباراة الجولة الثانية لتصفيات كأس إفريقيا-2019 المقررة ضد غامبيا في شهر سبتمبر المقبل ببانجول.